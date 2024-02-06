Kocaeli'de akılalmaz olay! Okula giden veli öldürüldü Derince ilçesinde okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak, hayatını kaybetti.

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DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'na çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Tosun'u bıçaklayan şüpheliler kaçarken, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)