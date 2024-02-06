DHA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı.
Dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'na çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Tosun'u bıçaklayan şüpheliler kaçarken, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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