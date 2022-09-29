Kocaeli'de arkadaşını silahla vuran genç: Ölen dostumdu

Elinde bulunan silahla arkadaşının ölümüne sebep olduğu iddia edilen İbrahim Ö., mahkemede "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" diyerek kendini savundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İbrahim Ö., gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evinde alkol alarak eğlendi.

Sabaha karşı İbrahim Ö.'nün elinde olan silah, bir anda ateş aldı.

Hayatını kaybetti

Kurşunların isabet ettiği Bat ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı.

İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan şahsın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

'Uzak mesafeden atış yapıldı'

Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı.

Adli tıptan gelen raporda, uzak mesafeden atış yapıldığı bilgisi yer aldı.

"Maktul sanık tarafından kasten öldürülmüştür"

Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen avukat Muhammed Seydaoğlu, "Gelen raporda uzak mesafeden ateş edildiği ve yanlışlıkla ateş edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca dosya incelendiğinde sadece sanıktan swap artığı çıkmamıştır. Maktul sanık tarafından kasten öldürülmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

"Ölen düşmanım değil, dostumdu"

Savunmasında, olayın kazara meydana geldiğini söyleyen sanık İbrahim Ö., "Baştan beri dürüst şekilde her şeyi anlatıyorum. Ölen düşmanım değil, dostumdu. Atış artığı konusunda daha önce de ifade vermiştim. Ben ateş artıklarını bilerek yok etmiş olsam bu olayı da tamamıyla inkar ederdim ancak ben arkadaşımı kazara vurduğumu baştan söylüyorum. Atış artığını yok etmiş olsam 'Ben hiçbir şey yapmadım' derdim. Duruşmanın geldiği aşama ifadelerimi doğrulamaktadır. Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Duruşma ertelendi

İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, İbrahim Ö.'nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.