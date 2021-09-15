Kocaeli'de babasının ölümüne şahit olan kız, tehdit edildi

Bıçakla evini bastıkları şahsı bulamayan saldırganlar, yolda karşılaştıkları adama, kızının yanında pompalı tüfekle ateş açtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan 35 yaşındaki Okan Yalın ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Okan Yalın, 8 kişi tarafından darbedildi.

Kafasından bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. adlı 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.





OLAYA KARIŞAN 8 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanıklar katıldı.





"POMPALI TÜFEKLE BABAMA NİŞAN ALDI"

Duruşmada olaya bizzat şahit olduğunu söyleyen Okan Yalın’ın 13 yaşındaki kızı M. Yalın, “Kemal K. ve yanındakiler olay günü bizim eve ellerinde bıçaklarla geldiler. Babamı öldüreceklerini söylediler o anda babam evde yoktu. Olayı babama anlattım ve akşam akrabalarımızın evine gittik. Daha sonra ben ve babam evimize dönmek için yola çıktık. Babam biraz alkollüydü. Kemal mahalleye girdiğimiz zaman bizi gördü ve pompalı tüfekle babama nişan aldı. Tüfeğin tutukluluk yapması nedeniyle ateş silah almadı. Daha sonra Kemal K. havaya ateş etti ve tüfeğin dipçik kısmı ile babama vurdu.





"ŞİKAYEYETİNİ GERİ ÇEK DİYEREK TEHDİTLER SAVURDU"

Sibel de taşla arkadan babamın kafasına vurdu. Babam yere düşünce hepsi babama saldırdı. Sibel ‘kimse ambulans çağırmasın yoksa sizi de öldürürüm’ dedi. 3 gün önce de beni özel numaradan birisi aradı ve ‘şikayetini geri çek’ diyerek tehditler savurdu.” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, taraf avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.



