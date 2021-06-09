Kocaeli'de banyoda doğurduğu bebeğini bıçakladı

Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayan Merve T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Merve T., 20 Ocak günü evinin banyosunda doğum yaptı.

3 çocuk annesi 29 yaşındaki Merve T., bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Merve T., yeni doğan bebeğini evde bıçaklayarak öldürdü.

9 KEZ BIÇAKLADI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianame ise tamamlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Merve T.'nin, duşa girdiği ve duşta çok fazla kalması sebebiyle eşi Hakan T.'nin şüphelendiği, banyoya gittiği esnada banyonun kan içinde olduğu ve yüzüstü bir bebeğin olduğu belirtildi.

Hakan T., olay karşısında eşi Merve T.'ye ne olduğunu sorduğunu ancak cevap alamadığını, bebeği kucağına aldığında boğazında kesik izleri olduğunu gördüğü, eşi Merve T. ve bebeği alarak özel bir hastaneye gittikleri ifade edildi.

Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi.

İddianamede ayrıca Hakan T.’nin, öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı.





EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hakan T.'nin iddianamedeki ifadesinde; eşinin kilolu olması sebebiyle hamile olduğundan haberi olmadığını, çocukları ile ilgili bir sorunlarının da olmadığını, sadece son zamanlarda eşinin geçim sıkıntısından dert yandığını belirterek, eşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.





"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Merve T., iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti.

Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti.

Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

Hazırlanan ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında Merve T. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme” suçundan dava açıldı.







