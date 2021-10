Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aralarında çıkan kredi tartışması nedeniyle kardeşini silahla vurarak öldüren ağabeyin, 32 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

19 Ağustos 2020 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67) ve kardeşi Mehmet C. (51) arasında kredi sebebiyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahını çıkartan Mustafa C., kardeşi Mehmet C.'ye ateş etti. Mehmet C. kanlar içinde kalırken, şüpheli Mustafa C. ise cipine binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet C. hayatını kaybederken, Mustafa C. ise polisten kaçtığı sırada kaza yapması sonucu yakalandı.

TUTUKLANAN AĞABEYE 32 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gözaltına alınan ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmek, silahla tehdit, mermi bulundurma' suçlarından yargılanan sanık Mustafa C.'nin, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya taraf avukatları ve sanık Mustafa C. katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa C. ve ölen kardeşi Mehmet C. arasında çıkan anlaşmazlığın, sanığın oğlu Hamdi C.’nin ikamet ettikleri evi, bankadan çekmiş olduğu krediye karşılık evi ipotek göstermesi nedeniyle başladığının tanık tarafından belirtildiğini aktardı.

Olayla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa C.’nin kardeşi kasten öldürmek suçundan haksız tahrik indirimleri uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına; E.C. isimli şahsa karşı silahla tehdit suçundan ise, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.