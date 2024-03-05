Kocaeli'de kanalizasyon kavgasında şampiyon boksör vuruldu Kocaeli'de komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vurularak yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi'nde Davut K. ile Yunus N. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Davut K. yanındaki tabancasını çıkartarak Yunus N.'ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Yunus N. kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan Yunus N.'nin bir yakını koşarak sokağa gelirken Davut K. bu kez Yunus N.'nin yakınına ateş açtı.

Gözaltına alındı

Kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtulan yakını bir aracın arkasına sığınıp 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Davut K. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incele ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Akan kanalizasyon sebebiyle vurmuş

Davut K.'nin Yunus N. ile komşu olduğu evlerinin ise sokak üzerinde karşılıklı olarak bulunduğu aktarıldı.

Akan kanalizasyon sebebiyle komşular arasında tartışma çıktığı, tehditlerle büyüyen tartışmanın sonrasında olayın yaşandığı aktarıldı.

Yunus N.'nin muay thai sporuyla uğraştığı ve Türkiye şampiyonluğu bulunduğu bildirildi.

"Polis ekipleri gelene kadar bizi tehdit edip etrafa ateş etti"

Dehşet anlarını anlatan Yunus N.'nin yakını, "Dünyayı başına zindan ederim, bunları yok ederim, burası ya bana kalacak ya da onlara kalacak diyordu. Evde oturuyordum, misafirimi yolcu ettim, ardından bir ses geldi. Koşup geldik, yeğenime sıkmış. Sen hayırdır, tehdit edip çocuklara sıkıyorsun dedim, bana da 2 el sıktı. Dolmuşun arkasına kaçtım" dedi.

Canını zor kurtardığını söyleyen Yunus N.'nin yakını, "Polis ekipleri gelene kadar bizi tehdit edip etrafa ateş etti. Polisi gördü, bize doğru ateş etmeye kalktı. Yunus boksördü ama kavgaya girmedi. Vuran 50 yaşında, vurulan 17 yaşında. Adam hepimizi tehdit ediyor. Burayı başınıza zindan ederim, Gebze size kalmaz diyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)