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    Kocaeli'de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü

    Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef olurken, kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.
    • 04.07.2022 - 06:48
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    Kocaeli'de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü

    Gölcük İcadiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ahırdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    7 büyükbaş hayvan telef oldu

    DHA'nın haberine göre; yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Yaralı halde ahırdan çıkarılan 3 büyükbaş ise hemen kesildi. Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmeyeceğine veteriner hekim kontrolünün ardından karar verileceği belirtildi.

    Jandarma ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Kocaeli de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü #1

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    Kocaeli de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü #7

    Kocaeli de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü #8

    Kocaeli de kurbanlık hayvanların olduğu ahırda yangın: 7 büyükbaş öldü #9


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