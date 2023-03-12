Kocaeli'de, kuzenini 6 el ateş ederek öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.
Olay, Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana geldi.
İddiaya göre, M.A. sabah saatlerinde kuzeni Işık Filiz'in evine geldi.
Defalarca kapıyı çalan M.A., Filiz'in dışarıya çıkmasını istedi.
6 el ateş etti
M.A., sesler üzerine dışarıya çıkan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş etti.
Kurşunlardan 3'ü Filiz'in vücuduna isabet etti, M.A. ise olay yerinden kaçtı.
Işık Filiz’in kanlar içinde yerde kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.
İki gün önce tartıştılar
Öte yandan, kuzenlerin iki gün önce de tartıştığı öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.