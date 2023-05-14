Kocaeli'de makas atarken ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde feci kaza...
D-130 karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü F.A., makas attığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Gölcük Belediyesi önünde ağaca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.
Otomobilin ön kısmı üst geçidin ayağına, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenine doğru savruldu.
Sürücü ağır yaralandı
Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.