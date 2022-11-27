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    Kocaeli'de miniklere poğaça yapmaya giden usta ölü bulundu

    Gölcük ilçesinde mahalle çocuklarına poğaça yapmak için dükkana giren Burhan Yalçın'dan haber alınamaması üzerine harekete geçildi. Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 27.11.2022 - 16:22
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    Kocaeli'de miniklere poğaça yapmaya giden usta ölü bulundu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 'Burhan Usta' ismiyle tanınan Burhan Yalçın (62), mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için dükkanına gitti.

    Yalçın'dan bir süre haber alamayan yakınları, dükkana geldiklerinde Burhan Yalçın'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

    Ölü bulundu

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yalçın'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Burhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.

    Akciğer kanserini atlattığı öğrenildi

    2 çocuk babası Burhan Yalçın'ın emekli olduğu, akciğer kanserini yendiği ve çocukları mutlu etmek için hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı öğrenildi.

    Kocaeli de miniklere poğaça yapmaya giden usta ölü bulundu #1


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