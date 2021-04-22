Kocaeli’de pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Bir fabrikada pres makinesine sıkışan ve arkadaşları tarafından kurtarılan 39 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede can verdi. İşçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi’ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt (39), saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı.

Mesai arkadaşları durumu, 112 Acil ekiplerine bildirdi.

ARKADAŞLARI KURTARDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.