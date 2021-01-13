Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

Bir bakkalda Suriyeli iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı.