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- Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı
Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı
Bir bakkalda Suriyeli iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı.
- DHA
- 13.01.2021 - 07:46
Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, sabah saatlerinde husumetlisinin işlettiği Kocaeli’nin Derince ilçesi Çanedağ Mahallesi Dut Sokak’taki bakkala geldi.
Tartışma, kavgaya dönüşmeden araya giren müşterilerce önlendi.
Aynı kişinin akşam saatlerinde aile üyelerini de yanına alarak yeniden geldiği bakkalda iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında iki aileden 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Kavgayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılardan birini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğerini ise Seka Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.