Euro
9.1058
0.02%
Dolar
7.4525
-0.03%
Altın
445.41
0.09%
Borsa
1.55
0%
Bitcoin
251.663
-7.27%
EXEN Coin
11.45
0.88%
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

    Bir bakkalda Suriyeli iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 07:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

    Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, sabah saatlerinde husumetlisinin işlettiği Kocaeli’nin Derince ilçesi Çanedağ Mahallesi Dut Sokak’taki bakkala geldi.

    Tartışma, kavgaya dönüşmeden araya giren müşterilerce önlendi.

    Aynı kişinin akşam saatlerinde aile üyelerini de yanına alarak yeniden geldiği bakkalda iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kavga sırasında iki aileden 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

    Kavgayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılardan birini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğerini ise Seka Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı #1

    Kocaeli’de Suriyeli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir