30 dönüm ormanlık alana yayılan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

POLİSLER DE ÇALIŞMAYA KATILDI

Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kocaeli'deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın ViDEO

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





































