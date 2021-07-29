Euro
10.0982
-0.39%
Dolar
8.4912
-0.67%
Altın
498.33
0.32%
Borsa
1.387
1.91%
Bitcoin
337.421
-2.42%
EXEN Coin
24.66
-1.47%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Kocaeli'deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın

    30 dönüm ormanlık alana yayılan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın

    Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

    POLİSLER DE ÇALIŞMAYA KATILDI

    Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

    Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

    Kocaeli'deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın ViDEO

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #1

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #2

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #3

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #4

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #5

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #6

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #7

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #8

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #9

    Kocaeli deki 30 dönüm ormanlık alanda yangın #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir