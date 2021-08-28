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Kocaeli'deki alkollülerin kavgasında 1 kişinin kafasına taşla vuruldu

Kocaeli'deki alkollülerin kavgasında 1 kişinin kafasına taşla vuruldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden 2 kişiden biri, arkadaşının kafasına taşla vurup kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.