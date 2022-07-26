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    Kocaeli'deki arkadaşlar arası şakalaşmada kan aktı

    Darıca ilçesinde arkadaşını kahvaltıya çağıran genç, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Bu sırada ateş alan tüfek diğer genci göğsünden yaraladı.
    • 26.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:40
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    Kocaeli'deki arkadaşlar arası şakalaşmada kan aktı

    Kocaeli'de arkadaşlar arası şakalaşma felaketle sonuçlandı.

    Darıca ilçesinde oturan 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.'yi (19) kahvaltıya davet etti.

    Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı.

    Şakalaşırken arkadaşını göğsünden vurdu

    Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü.

    Gözaltına alındı

    Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kocaeli deki arkadaşlar arası şakalaşmada kan aktı #1


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