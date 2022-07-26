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Kocaeli'deki arkadaşlar arası şakalaşmada kan aktı

Kocaeli'deki arkadaşlar arası şakalaşmada kan aktı

Darıca ilçesinde arkadaşını kahvaltıya çağıran genç, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Bu sırada ateş alan tüfek diğer genci göğsünden yaraladı.