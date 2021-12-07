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    Kocaeli'nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı

    Gebze ilçesinde yaşayan madde bağımlısı şahıs, evini yakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:08
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    Kocaeli'nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muzaffer Ç., evini yaktı.

    Ardından evinden çıkarak kayıpara karışan Muzaffer Ç.'nin alevler yükselen evini gören mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #1

    YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, polis ekipleri evi yakıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli'nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı VİDEO

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #2

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #3

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #4

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #5

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #6

    Kocaeli nde şahıs kendi evini ateşe verip kaçtı #7

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