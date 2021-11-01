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    Konya yollarındaki drifte para cezası

    Gece saatlerinde radarlı hız denetimi yapan polislere yakalanarak ehliyetini kaptıran sürücüye 7 bin 14 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 13:56
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    Konya yollarındaki drifte para cezası

    Konya'da aracıyla drift atan bir maganda, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarlı hız denetimine takıldı.

    Sürücü, bir süre sonra motorize ekipler tarafından durduruldu.

    7 BİN LİRA CEZA YEDİ

    Aracı kullanan M.Ç.'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza uygulandı.

    EHLİYETİNE DE EL KONULDU

    Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.

    Konya yollarındaki drifte para cezası #1

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