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Konya yollarındaki drifte para cezası
Gece saatlerinde radarlı hız denetimi yapan polislere yakalanarak ehliyetini kaptıran sürücüye 7 bin 14 lira ceza kesildi.
- DHA
- 01.11.2021 - 13:56
Konya'da aracıyla drift atan bir maganda, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarlı hız denetimine takıldı.
Sürücü, bir süre sonra motorize ekipler tarafından durduruldu.
7 BİN LİRA CEZA YEDİ
Aracı kullanan M.Ç.'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza uygulandı.
EHLİYETİNE DE EL KONULDU
Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.