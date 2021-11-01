Konya yollarındaki drifte para cezası

Gece saatlerinde radarlı hız denetimi yapan polislere yakalanarak ehliyetini kaptıran sürücüye 7 bin 14 lira ceza kesildi.

Konya'da aracıyla drift atan bir maganda, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarlı hız denetimine takıldı.

Sürücü, bir süre sonra motorize ekipler tarafından durduruldu.

7 BİN LİRA CEZA YEDİ

Aracı kullanan M.Ç.'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza uygulandı.

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.