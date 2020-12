Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence davası

Konya'da oto yedek parça dükkanında çıraklık yapan 15 yaşındaki çocuğu, alacağı vidanın ismini unuttuğu gerekçesiyle palangayla bağlayıp tavana asan iki iş yeri sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet C. ile Murat C., mağdur E.A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.A.Y.'nin ağabeyi H.H.Y, evin geçimini sağlamak için kardeşiyle söz konusu iş yerinde çalışmaya başladıklarını, iş yeri sahipleri Mehmet C. ve Murat C.'nin bir gün kardeşi E.A.Y.'yi, vida almak için dışarı gönderdiğini söyledi.

"BURADA ASILI KALACAK DEYİP KARDEŞİMİN PANTOLONUNU İNDİRDİLER"

E.A.Y.'nin kendisini arayarak vidanın ismini unuttuğunu söylemesi üzerine Murat C.'ye sorup ardından kardeşine vidanın ismini söylediğini belirten H.H.Y., şunları kaydetti:

"Bu konuşmadan sonra dükkanın ön tarafına geçerek çalışmaya başladım. Bir ara süpürge almak için dükkana girdiğimde, kardeşimi tavana, daha doğrusu vince asılı halde gördüm. Kardeşimin başında da Mehmet C. ve Murat C. vardı. 'Kardeşimi indirin' diye tepki gösterdim. 'O cezalı. Burada asılı kalacak' dediler. Mehmet C. bu sırada kardeşimin pantolonunu indirmeye çalıştı. Murat C. de vinci havada tutuyordu. Bu arada akşam babama göstermek için gizlice birkaç fotoğraf çektim. Yeniden tepki gösterdim. Bir süre sonra indirdiler."

"OLAYDAN BİR BUÇUK AY SONRA SANIKLAR BENİ DE DÖVDÜLER"

Bu olaydan sonra kardeşinin ısrarı üzerine olaydan babasına söz etmediğini dile getiren H.H.Y., "Kardeşim bu olaydan sonra bir daha iş yerine gelmedi. Ben, geçim sıkıntısı çektiğimiz için olaydan sonra iş yerlerinde bir süre daha çalıştım. Olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra sanıklar beni de dövdüler. Ben de dayanamadım babama anlattım, kardeşime yaptıklarını da söyledim. Babam da gidip şikayetçi oldu." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen A.S. de olay günü sanıkların dükkanına gittiğini, bu sırada E.A.Y.'yi asılı bir halde gördüğünü belirtti.

A.S., "Ortamda herhangi bir gerginlik yoktu. Çocuğa işkence yaptıklarını düşünmediğim için şikayetçi de olmadım. Gülüşüyorlardı." ifadelerini kullandı.

Mağdur E.A.Y., tanık beyanlarına yönelik, A.S.'yi daha önce hiç dükkanda görmediğini belirterek, A.S.'nin yalan söylediğini iddia etti.

Müşteki avukatı Emin Levent Yazuver de A.S.'nin beyanlarını kabul etmedi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence- İZLE

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ: PARA KOPARMAK İÇİN KUMPAS KURUYORLAR

Sanık Mehmet C. ve Murat C., suçlamaları reddetti. Sanıklar, mağdur ve ailesinin, kendilerinden "para koparmak" için bir kumpas kurduklarını, bu nedenle iftira attıklarını öne sürdü.

Sanık avukatı Emin Cihan İskender de mağdur ve tanık H.H.Y.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek, "Sadece bu çelişkili beyanlar dahi, suçun işlenmediğine dair ciddi birer delildir." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Konya'nın Karatay ilçesinde, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki E.A.Y., 28 Eylül 2019'da, alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahibi Mehmet C. ve Murat C. tarafından, palangayla bağlanıp tavana asılmış, E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirilmişti.

E.A.Y.'nin bir daha gitmediği iş yerinde çalışan ağabey H.H.Y. de olaydan yaklaşık bir ay sonra şahıslar tarafından dövüldüğü iddiasıyla, kardeşinin asılı olduğu görüntülerle, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Murat C. ve Mehmet C. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa eziyet" suçlamalarıyla dava açılmıştı.