Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde bir sürücü, Bosna Hersek Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki otomobili ile hız yaparak attığı makas görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti.
Diğer sürücülerin ve insanların hayatını tehlikeye atan otomobil sürücüsü, cadde üzerinde 153 kilometreye kadar hıza çıkarak kayıt ettiği görüntüleri “pedalı korkusuzca kullanmak özgüven” notuyla sosyal medyada paylaştı.
153 kilometre hıza ulaştığı görüldü
Görüntülerde, hareketli müzik dinleyen sürücünün makas atarak 153 kilometre hıza ulaştığı görülüyor.
Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, makas atarak hız yapan sürücünün K.E. olduğunu belirledi.
5 bin 15 lira para cezası kesildi
Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalandı.
Polisin durdurduğu sürücü K.E.'ye, makas atarak hız kurallarını ihlal suçlarından 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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