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    Konya’da 28 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

    28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen kişinin dosyası tozlu raflardan indi, kurulan özel ekip sayesinde olay aydınlatıldı. Cinayeti FETÖ’cü bir polisin gizlediği ortaya çıktı.
    • 21.09.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:02
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    Konya’da 28 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

    1994 yılında Konya’nın Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi’ndeki boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı’nın (1940 doğumlu) cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi.

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı ile öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E.’yi takibe aldı.

    FETÖ’cü polis cinayeti gizledi

    Cinayet zanlısının, amcasının oğlu olduğu öğrenilen 2018 yılında FETÖ’den ihraç polis memuru Mustafa E. ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı.

    Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekip, görüşmelerde zanlı Ahmet E.’nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğunu, FETÖ’den ihraç Mustafa E.’nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğunu tespit etti.

    Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

    Konya’da 28 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü #1

    Her şeyi itiraf etti, öldürdüğü ve cesedi attığı yeri gösterdi

    Cinayet Büro ekipleri ile görüşen zanlı, 1994 yılının Ağustos ayında müstakil evlerinin bahçesine giren şahısla tartıştıklarını, 1997 yılında vefat eden babası ile birlikte şahsı darbettiklerini ve sonrasında 3 tekerlekli motosiklete şahsı bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti.

    Ahmet E.’ye Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçu Soruşturma Savcısı ve avukatların katılımıyla şahsı öldürdüğü ve cesedini attığı yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

    Konya’da 28 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü #2

    Cinayet dosyası 28 yıl sonra çözüldü

    Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan polislikten ihraç olan Mustafa E.’ye ise “Suçu Bildirmeme” (TCK 278 Maddesince) şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

    Konya’da 28 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü #3


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