Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada,"Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"

Daha sonra yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Konya. Emirgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." Denildi.



