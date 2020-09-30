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- Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 07:39
Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada,"Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.
"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"
Daha sonra yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Konya. Emirgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." Denildi.