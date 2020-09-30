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    Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 07:39
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    Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

    AFAD'dan yapılan açıklamada,"Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.

    "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"

    Daha sonra yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Konya. Emirgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." Denildi.

    Konya da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

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