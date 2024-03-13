Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücü için istenen ceza belli oldu Geçtiğimiz yıl 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İHA

Konya’daki korkunç kazaya dair iddianame hazırlandı.

Selçuklu ilçesinde 11 Kasım 2023 Cumartesi günü akşam saatlerinde inşaatta işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Sefa S. idaresindeki otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

6 ölü 4 yaralı

Kazada Sultan Aslan (33) ile kızları Elif (14), Fadime Aslan (7) Emine Atalay (32), kızı Azra Atalay (9) ile Fadime Aslan (52) hayatını kaybederken, A.C.A. (9), ağabeyi H.A. (12) ile F.A. (8) ve sürücünün yanında bulunan C.N.Ö. yaralandı.

120 kilometre hızda olduğu tespit edildi

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Sefa S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza tespit tutanağına göre, kaza yerindeki azami hız limitinin otomobil cinsi araçlar için 82 kilometre olduğu, kazaya karışan otomobilin hızının 111 ile 120 kilometre arasında olduğu, fren izi uzunluğunun ise 89.6 metre olarak ölçüldüğü kayıtlara geçti.

İddianameden

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hız sınırının üzerinde seyretti

İddianamede bulunan raporda, sürücü Sefa S.'nin caddenin 82 kilometre olan hız limitinin üstünde seyrettiği tespit edildiği belirtilerek, "Kazanın meydana geldiği anda gece olması sebebiyle seyreden araçların farlarını yakarak seyretmeleri gerektiğinden ve farların etkisiyle görüş açısının yeterli olmamasını göz önüne alarak ve dosyada bulunan tanık ifadelerinde ve kolluk görevlileri tarafından yapılan fren ölçümünde araç sürücüsünün seyretmiş olduğu yol için belirlenen hız limitinin üzerinde seyrederek kazanın oluşumuna engel olamamış ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir." denildi.

Raporda, hem yayaların hem de sürücü Sefa S.'nin kusurlu olduğu belirtildi.

Yolda aydınlatmanın yetersiz olduğunu belirtti

Sürücü Sefa S.'nin, iddianamede yer alan ifadesinde ise, olay anında kullandığı araçla 80-90 km hızla orta şeritte seyir halinde iken birden yayaların önüne çıkması sonucu yayalara çarptığını, yolda aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle yayaları göremediğini, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, olay öncesinde protein tozu ve enerji içeceği tükettiğini söylediği belirtildi.

2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Tutuklu sürücü Sefa S.'nin, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)