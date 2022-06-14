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    Konya’da Alparslan Kuytul’un serbest kalması için gösteri yaptılar: 7 tutuklama

    Adana’da iş adamının kaçırılması olayına karıştığı öne sürülerek tutuklanan Alparslan Kuytul’un serbest kalması için Konya’da izinsiz gösteri yapan ve polise mukavemet gösteren 7 zanlı tutuklandı.
    • 14.06.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:37
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    Konya’da Alparslan Kuytul’un serbest kalması için gösteri yaptılar: 7 tutuklama

    Adana’da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 9 Mayıs günü yakalama kararı çıkartıldı.

    İfadesinin ardından tutuklandı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

    Emniyette ifadesi alınan Kuytul, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kuytul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Furkancılar izinsiz gösteri yapmak istedi

    12 Haziran günü Konya’da Furkancılar, Kuytul’un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapmak istedi.

    Polis gösteri yapanları dağılmaları için uyardı.

    Ancak kalabalık dağılmayınca polis kendilerine direnip mukavemet gösteren 22 zanlıyı gözaltına aldı.

    Konya’da Alparslan Kuytul’un serbest kalması için gösteri yaptılar: 7 tutuklama #1

    7’si tutuklandı

    Zanlılar, 13 Haziran günü izinsiz gösteri yapmak ve polise mukavemetten adliyeye sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre zanlılardan 7’si tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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