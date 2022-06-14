- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya’da Alparslan Kuytul’un serbest kalması için gösteri yaptılar: 7 tutuklama
Konya’da Alparslan Kuytul’un serbest kalması için gösteri yaptılar: 7 tutuklama
- 14.06.2022 - 10:09
- Güncelleme : 14.06.2022 - 10:37
Adana’da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 9 Mayıs günü yakalama kararı çıkartıldı.
İfadesinin ardından tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan Kuytul, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kuytul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Furkancılar izinsiz gösteri yapmak istedi
12 Haziran günü Konya’da Furkancılar, Kuytul’un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapmak istedi.
Polis gösteri yapanları dağılmaları için uyardı.
Ancak kalabalık dağılmayınca polis kendilerine direnip mukavemet gösteren 22 zanlıyı gözaltına aldı.
7’si tutuklandı
Zanlılar, 13 Haziran günü izinsiz gösteri yapmak ve polise mukavemetten adliyeye sevk edildi.
İHA’nın haberine göre zanlılardan 7’si tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.