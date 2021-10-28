Konya'da kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı

Apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş’ı (24) çağırdı.

Ahmet Ü.’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

MARKETTE YIĞILIP KALDI, HASTANEDE ÖLDÜ

Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü., Adem Topbaş’ı bıçakladı.

Ağır yaralanan Adem Topbaş, yaralı halde sığındığı markette yere yığılıp kaldı.

Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Adem Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cinayet ise sitedeki ve bakkaldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sözlü tartışma sonrası Ahmet Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş’ı çağırdı.

Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı Ahmet Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde burada bıçaklanan kapıcı Adem Topbaş, daha sonra site içerisindeki bakkala yaralı halde koşarak sığındı. Şüpheli Ahmet Ü., yaralı kapıcıyı takip etmeyi sürdürdü ve bakkalda da saldırdı.

Bu sırada durumu fark eden bakkal sahibi Fariz Barıştıran'ın şüpheliyi tutarak elindeki bıçağı alması da anbean kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Olay yerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.