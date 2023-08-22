Konya'da dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki genç kız çocuğu tutuklandı Konya’da dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki kız çocuğu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük kızın yakalandıktan sonra boks hareketi yaparak “Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana” cevabı dikkat çekmişti.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan apartmanda 14 yaşındaki H.A., iki gün önce annesi tarafından bir süre kalması için 66 yaşındaki dedesi İdris A.’nın yanına bırakıldı.

H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A’yı bıçaklayarak evden kaçtı.

Tedavi altına alındı

Yaralanan yaşlı adamın sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdris A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Boksör gibi hareket yaptı

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana"

Sağlık raporu alınmak üzere Konya Numune Hastanesine getirilen H.A., kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin "isteyerek yapmadım, bir anda oldu farkında değildim" dediği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

14 yaşındaki genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.