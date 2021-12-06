Vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan trafik magandası, polis ekiplerince yakalanarak para cezasıyla birlikte 2 ay ehliyetine el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

PLAKA TESPİTİ YAPILDI

Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi kavşağında bir sürücünün sosyal medyada paylaşılan drift yaptığı görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, yaptığı incelemede önce aracın plakasını tespit etti.

6 BİN 700 TL CEZA

Ardından aracı ve sonrasında sürücüyü tespit eden trafik ekipleri, trafik magandası sürücü M.Ş.’ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi drift) maddesinden 6 bin 700 TL idari para cezası uyguladı.

Konya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza VİDEO



2 AY EHLİYETSİZ

Ayrıca drift yapılan araç ruhsat sahibi A.Ş.’ye teslim edilirken, M.Ş.’nin sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.