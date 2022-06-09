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- Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi
Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi
Sağanak yağmurun yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktığı Çumra ve Sarayönü ilçelerinde buğday, arpa ve mısır ekili alanlar zarar gördü.
- 09.06.2022 - 17:01
- Güncelleme : 09.06.2022 - 17:11
Konya'da etki gösteren yağmur, bazı ilçelerde giderek yoğunlaştı.
Giderek doluya dönüşen yağmur, ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı.
Çumra ve Sarayönü ilçelerinde başlayan dolu, tarım arazileri ve ağaçlara da zarar verdi.
DHA'nın aktarımına göre, 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım alanları dolu nedeniyle ağır hasar gördü.
Dolu yağışı kamerada
Dolu yağışı sırasında oluşan görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi VİDEO
Yağışın sürmesi bekleniyor
Konya Valiliği'ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yaptı. Yağışların bölgede bugün de sürmesi bekleniyor.