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    Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi

    Sağanak yağmurun yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktığı Çumra ve Sarayönü ilçelerinde buğday, arpa ve mısır ekili alanlar zarar gördü.
    • 09.06.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:11
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    Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi

    Konya'da etki gösteren yağmur, bazı ilçelerde giderek yoğunlaştı.

    Giderek doluya dönüşen yağmur, ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı.

    Çumra ve Sarayönü ilçelerinde başlayan dolu, tarım arazileri ve ağaçlara da zarar verdi.

    DHA'nın aktarımına göre, 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım alanları dolu nedeniyle ağır hasar gördü.

    Dolu yağışı kamerada

    Dolu yağışı sırasında oluşan görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Konya'da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi VİDEO

    Yağışın sürmesi bekleniyor

    Konya Valiliği'ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yaptı. Yağışların bölgede bugün de sürmesi bekleniyor.

    Konya da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi #1

    Konya da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi #2

    Konya da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını etkiledi #3


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