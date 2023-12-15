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Konya'da gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza kesildi

Konya'da gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza kesildi Konya'da göl sularında yasa dışı olarak elektroşok yöntemiyle balık avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 732 bin lira idari para cezası verildi.