Konya'da gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza kesildi

Konya'da Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisindeki Beyşehir'e bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısında yasak olmasına rağmen göl sularına elektrik akımı verilmek suretiyle elektroşok yöntemiyle tatlı su balığı avcılığı yaptığı ve sahile bir ticari araçla geldiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen çuval içerisinde sazan balıkları ile yasa dışı avlanmada kullanılan 1 adet invertör cihazı (elektroşok cihazı), 1 akü, balıkları sudan çıkarmada kullanılan 1 kepçe ele geçirildi.
732 bin lira ceza
Üç avcı hakkında işlem başlatılırken toplamda 732 bin liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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