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    Konya’da ısınmak için yaktıkları mangal zehirledi: 4 yaralı

    Mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 07:31
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    Konya’da ısınmak için yaktıkları mangal zehirledi: 4 yaralı

    Konya’nın Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesi’nde uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı.

    ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN DURUMU İYİ

    Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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