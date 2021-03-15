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- Konya’da ısınmak için yaktıkları mangal zehirledi: 4 yaralı
Konya’da ısınmak için yaktıkları mangal zehirledi: 4 yaralı
Mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 15.03.2021 - 07:31
Konya’nın Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesi’nde uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı.
ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN DURUMU İYİ
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.