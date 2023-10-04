Konya'da kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü can verdi Konya'da kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Konya’nın Akşehir ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne dönmeye hazırlanan Gürcan Coşkun (46) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikametten caddeye dönmek isteyen D.K. yönetimindeki kamyonun altına girdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Hastanede can verdi

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan Coşkun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gürcan Coşkun'un cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü D.K. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)