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    Konya'da oğlunun dövdüğü baba yaşamını yitirdi

    Konya’nın Kulu ilçesinde tartıştığı psikiyatri hastası oğlu tarafından darbedilen baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 14.08.2022 - 08:40
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    Konya'da oğlunun dövdüğü baba yaşamını yitirdi

    Konya'da 6 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kulu ilçesi Yeni Mahalle’de Mahmut Tümer (72) ile birlikte yaşadığı psikiyatri hastası oğlu S.T. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. babasını darbetmeye başladı.

    Dakikalarca darbedilen ve başından darbeler alan baba yaralandı.

    Babasını dakikalarca dövdü

    Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı baba ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Mahmut Tümer, burada yapılan tedavisinde başından aldığı darbeler sonrasında kafa travması geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya’ya sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA'nın aktardığına göre Tümer’in cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Kulu Merkez Kabristanlığına defnedildi.

    Darbettiği öne sürülen psikiyatri hastası S.T.’nin Konya Beyhekim Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Konya da oğlunun dövdüğü baba yaşamını yitirdi #1


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