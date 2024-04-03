Konya'da sevgilisini öldürdü! Nedeni bakın neymiş... Evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sevgilisi Ali Erensoy, suçlamaları reddetti.

DHA

Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde yaşayan Ali Erensoy, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşenur Bedel'i evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu söyledi ve yardım talep etti.

Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Ayşenur Bedel hayatını kaybederken polis, Ali Erensoy ile aynı evde kalan dini nikahla birlikte yaşadığı ve aynı zamanda da akrabası olan Elif Erensoy'u gözaltına aldı.

2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kıskançlık husumeti

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında Cumhuriyet savcısı, 16 Şubat'ta görülen davanın duruşmasında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı.

Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi.

Yeni yapılan duruşmada ise sanıklardan Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy, ''1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var." dedi.

"Öldürmedim, intihar etti" dedi

Ali Erensoy ise sevgilisi Ayşenur Bedel'in, intihar ettiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Ali Erensoy, savunmasında olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığına ilişkin olarak, ''Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım. Yani elimde imkan varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur'un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum.

Paraysa para verdim. Ayşenur'un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim?" dedi. Mahkeme heyeti, kararını vermek için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)