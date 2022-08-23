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    Konya’da, trafonun altında erkek cesedi bulundu

    Selçuklu ilçesinde bir trafonun altında erkek cesedine rastlandı. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
    • 23.08.2022 - 16:04
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    Konya’da, trafonun altında erkek cesedi bulundu

    Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Küçükmuhsine Mahallesi yakınlarında, elektrik trafosu altında hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gördü.

    Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Üzerinden kimlik çıkmadı

    AA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.


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