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    Konya'daki firari sahte kimlikle otel odasında yakalandı

    Seydişehir T Tipi Cezaevi'nden firar eden şahıs, sahte kimlikle giriş yaptığı otel odasında yakalandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 11:00
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    Konya'daki firari sahte kimlikle otel odasında yakalandı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir T Tipi Cezaevi'nden firar eden M.U. 'yu (27) yakalama kapsamında çalışma başlattı.

    Yaralama, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, buna benzer 19 suç kaydı ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin arkadaşlarının, 25 Kasım'da bir hastanede tedavi gördüğü tespit edildi.

    KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

    Polis ekiplerinin, hastanenin o güne ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından aranan M.U.'nun da hastanede olduğu, yanında bulunan bir kadının da hastanede tedavi gördüğü tespit edildi.

    Konya daki firari sahte kimlikle otel odasında yakalandı #1

    OTELDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Polis tarafından hastane kayıtlarından firarinin yanındaki kadının kimliğini belirlenirken, kadının merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir çevreyolu üzerinde bir otelde kaldığı belirlendi.

    Otelde yapılan araştırmada, kadının yanında M.İ.K. isimli birinin kaldığı ancak M.U.'nun sahte kimlik kullanacağı düşünülerek polis ekiplerince otele operasyon düzenlendi.

    YAKALANDI

    Otel odasında yakalanan M.U.'nun yapılan üst aramasında, otel kayıtlarında kullandığı başka isme ait kimlik çıktı.

    TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekiplerince gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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