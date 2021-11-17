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    Küçükçekmece'de anne ve babasını öldürüp, intihar etti

    20 yaşındaki genç, anne ve babasını mutfakta silahla öldürdükten sonra yatağına gidip zehir içerek, yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 15:46
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    Küçükçekmece'de anne ve babasını öldürüp, intihar etti

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.

    Yusuf Çağrı Ekici, işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip, zehir içerek intihar etti.

    YAPACAKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Ekici'nin, intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

    Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

    Küçükçekmece de anne ve babasını öldürüp, intihar etti #1

    Küçükçekmece de anne ve babasını öldürüp, intihar etti #2

    Küçükçekmece de anne ve babasını öldürüp, intihar etti #3

    Küçükçekmece de anne ve babasını öldürüp, intihar etti #4

    Küçükçekmece de anne ve babasını öldürüp, intihar etti #5

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