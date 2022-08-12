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    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu

    Biri çarşaf giymiş kadın kılığına giren iki hırsız, kuyumcudan çaldıkları altınlarla kayıplara karıştı. Polis, hırsızların peşine düştü.
    • 12.08.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 17:44
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    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerine bulunan bir kuyumcunun sahibi, cuma namazına gitmek için dükkanının kepengini indirdi.

    Saat 13.30 sıralarında araçla iş yerinin önünde bekleyen iki şahıs, ellerindeki kumanda düzeneği ile kepengi yarıya kadar açtı.

    Çarşaflı olan şahıs içeri girerken, diğeri araçta bekledi.

    Alarm çalınca kaçtılar

    3 dakika içerisinde altınları toplayan çarşaflı hırsız, elindeki altınlarla dışarı çıkıp araca binerek kaçtı.

    Alarmın çalması üzerine etrafta bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

    Kuyumcu önüne gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken, kaçan hırsızları arama çalışması başladı.

    “Çok hızlıydı, çarşaf giymişti”

    O sırada yoldan geçen Efe Talha Türkoğlu, yaşananları İHA’ya anlattı.

    Türkoğlu, “Kepenk yarılanınca hırsız alttan eğilip dışarı çıkarken, diğeri de arabayla yolda durdu. Altınlarla kuyumcudan çıkan hırsız arabaya binip kaçtı. İki kişiydiler. Biri şoför diğeri ise içerden çarşaflı çıkandı.” dedi.

    Cadde üzerinde esnaflık yapan Aysel Al ise “Ben dükkanımda müşterilerimle ilgileniyordum. Çocukların çığlık sesine dışarı baktık ki adam poşetleri arabaya atıp döndü gitti. Çok hızlıydı. Çarşaf giymişti. Herkes peşlerinden koşturdu ama adamlar gitti.” şeklinde konuştu.

    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu VİDEO

    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu #1

    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu #2

    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu #3

    Küçükçekmece’de kadın kılığında hırsız kuyumcuyu soydu #4


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