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    Küçükçekmece’de okulda ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

    Okulda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki Samet Gül’ün kavga ettiği belirlenen 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.
    • 23.09.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:36
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    Küçükçekmece’de okulda ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı'daki bir ortaokulda geçen pazartesi Samet Gül (12), öğle arasındayken bahçede birden fenalaşarak yere yığıldı.

    Gül’e öğrenciler ile öğretmenler tarafından ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine haber verildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül'ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Anne ihmal var dedi

    DHA’nın haberine göre; Samet Gül'ün annesi Sevdet Gül, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu, olaydan önce bir grupla kavga ettiğini öne sürerek polise gidip şikayetçi oldu.

    15 dakika önce kavga ettikleri belirlendi

    Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi.

    Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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