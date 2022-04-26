Küçükçekmece’de yoğurt çalan kadınlar kamerada

3 kadın, bir marketin dışarıda bulunan dolabından yoğurt, meyve ve sebze çaldı. Kadınların hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir markete müşteri gibi geldi.

Bir süre manav bölümünde dolaşan kadınlar, meyveleri aldıktan sonra dışarıda bulunan yoğurt dolabının olduğu bölüme yöneldi.

Kadınlar, dolaptan aldıkları yoğurt kovalarını alarak kaçmaya başladı.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızları fark eden market çalışanı peşlerinden koştu ancak kadınlar üstlerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı.

Bunu gören market çalışanı, onları bırakıp geri döndü.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

“İki tanesi üstlerini çıkartıp ‘bakın’ dedi”

İHA’ya konuşan ve hırsızlık nedeniyle yaklaşık 700 TL zararının olduğunu anlatan market çalışanı Sedat Kıtlan, “Akşam saat 19.00 sıralarında hırsızlık oldu. Bir grup kadın geldi. Karpuz, kavun ve sebze aldılar. Üstelik 6-7 tane kova yoğurt aldılar. Aniden oldu, hepsi peş peşe geldi. Ondan sonra peşlerine düştük, düşerken de iki tanesi üstlerini çıkartıp ‘bakın’ dedi. Biz de buna müdahale edemedik.” diye konuştu.