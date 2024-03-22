Küçükçekmece'de yol verme kavgası: Çekiçle saldırdı Küçükçekmece Basın Ekspres yan yolda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında sürücülerden biri, diğerine aracından aldığı çekiçle saldırdı.

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DHA

Geçtiğimiz çarşamba günü, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Basın Ekspres yan yolda, Atatürk Havalimanı istikametine seyir halindeki bir kamyon şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda başlayan bir tartışma meydana geldi.

Araçlarından inen sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer sürücüler, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga cep telefonu kamerasında

Sürücüler arasındaki kavga, olayı gören vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, iki sürücü arasında başlayan kavgada kamyon şoförünün aracından aldığı çekiçle diğer sürücüye saldırdığı anlar görülüyor.

Uzun süre kavga eden tarafları yoldan geçen diğer sürücüler ayırıyor.

Bir süre sonra sürücüler ve yanındaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)