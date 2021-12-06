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    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar

    Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:49
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    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar

    Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan E.G.'nin, tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

    Savcılık talimatıyla şüpheli E.G. takibe alındı.

    Düzenlenen operasyonda, E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G.'yi mezar taşını kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

    7 MİLYON LİRA DEĞER BELİRLEDİLER

    Şüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi.

    Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi.

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #1

    MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

    Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında üzerinde kabartmalı insan figürleri olan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar VİDEO

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #2

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #3

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #4

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    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #6

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    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #8

    Kütahya’da, 1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar #9

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