Kütahya'da mağaza indirimi! İzdiham yaşandı... Ev eşyası satan mağazada yapılan indirimi kaçırmak istemeyen vatandaşlar izdiham oluştururken, kalabalığı sakinleştirmek isteyen görevliler ise zor anlar yaşadı.

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İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev eşyası satan bir mağaza, indirim yapma kararı aldı.

Tavşanlı Emirler caddesi üzerindeki iş yerinde indirim olduğunu duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılarda yoğunluk yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı.

"Yetişemedik"

İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları onarlı gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

Mağaza yetkilileri, “Sabah saatleri olmasına rağmen bu yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Büyük bir izdiham yaşandı” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)