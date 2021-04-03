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    Kütahya'da yaşayan İrem 100 gündür kayıp

    Yaklaşık 3,5 ay önce önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den haber alınamıyor.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 15:46
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    Kütahya'da yaşayan İrem 100 gündür kayıp

    Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Hakan-Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem, 100 gün önce ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.

    Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.

    İZE RASTLANMADI

    Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.

    Kütahya da yaşayan İrem 100 gündür kayıp #1

    "SAĞ SALİM KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

    Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten aile, ''24 Aralık tarihinden bu tarafa kızımızdan haber alamıyoruz. Canlı mı, değil mi bilmiyoruz. Emet ilçemizin dağlık alanları ve çevre iller dahil her yerde aramalar yapılıyor. 100 gündür hiç bir haber alamadık. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak." dedi.

    Kütahya da yaşayan İrem 100 gündür kayıp #2

    Kütahya da yaşayan İrem 100 gündür kayıp #3

    Kütahya da yaşayan İrem 100 gündür kayıp #4

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