Maçta kaybetti aşkta kazandı: Dev pankartla evlenme teklifi etti Genç taraftar kız arkadaşıyla birlikte gittiği maçın devre arasında dev pankartla evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının 'Evet' cevabı üzerine tüm stadyum o anlara coşkuyla eşlik etti.

İHA

Aşk, yer mekan tanımıyor...

Romantik anların adresi Isparta'da bir stadyum oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Isparta 32 Spor ve Menemen Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçın devre arasında romantik dakikalar yaşandı.

Devre arası evlilik teklifi etti

Isparta’da 5 yıldızlı bir otelin restoranında şef olarak görev yapan Onur Yaşar Angun, aynı işyerinin mutfağında görevli kız arkadaşı Zeliha İldeş'e stadyumda ilginç bir evlilik teklifi yaptı.

Dev pankartlı teklife 'Evet' dedi

Meşaleler ve konfetiler ile renkli bir görüntü oluşurken stadın anons sisteminde de ‘Benimle evlenir misin’ şarkısı yayınlandı.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan ve kısa şok anı yaşayan Zeliha İldeş, önünde diz çöken sevgilisine alkışlar arasında ‘Evet’ karşılığını verdi.

"Sevgilimin hoşuna gitti, çok mutluyum"

Söz yüzüğünü parmağına takan Zeliha İldeş, mutluluğunu sevgilisine sarılarak gösterdi. Bu güzel ana tanıklık etmek üzere çiftin yakın akrabaları ve arkadaşları da tribünde yerini aldı.

Mesaisinin olmadığı her hafta sonu Isparta 32 Sporu hem kendi sahasında hem deplasmanda yalnız bırakmayan Onur Yaşar Angun, şu ifadeleri kullandı:

Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istedim ve onu maça davet ettim. Böyle bir tekliften haberi yoktu. Arkadaşlarımla organizasyonunu yaptığımız bu evlenme teklifini maçın devre arasında yaptım ve sevgilimin çok hoşuna gitti. Artık bundan sonrasında ailelerimiz görüşecek ve gerçek söz, nişan yapılıp inşallah evliliğe adımımızı atmış olacağız. Çok mutluyum.

Menemenspor kazandı

Karşılaşmayı ise Menemenspor 2-1 kazandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)