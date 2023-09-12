Malatya'da 2 işçi iskele çökmesinde yaralandı Malatya’da tadilatı yapılan bir binanın inşaatında sebebi bilinmeyen bir nedenle iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 14.40 sıralarında bir iş kazası yaşandı. Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü. Bu sırada iskelede bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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