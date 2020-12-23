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    Malatya'da 8 kız çocuğu yetiştirme yurduna dönmedi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtıkları tespit edilen kız çocuklarından önce biri daha sonra hepsi bulundu
    • İHA
    • 23.12.2020 - 07:20
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 07:31
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    Malatya'da 8 kız çocuğu yetiştirme yurduna dönmedi

    Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğu dün akşam saatlerinde yurttan kaçtı.

    Durumun fark edilmesi üzerine konu polis ekiplerine bildirildi.

    Olayla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklardan birini Beylerdersi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmaların kent genelinde devam ettiren ekipler gece saatlerinde kayıp kızlar E.S., S.D.,E.B.E.,Z.Y.,A.H. ve E.Y.'yi de buldu.

    Kız çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da 8 kız çocuğu yetiştirme yurduna dönmedi #1

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