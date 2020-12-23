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Malatya'da 8 kız çocuğu yetiştirme yurduna dönmedi

Malatya'da 8 kız çocuğu yetiştirme yurduna dönmedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtıkları tespit edilen kız çocuklarından önce biri daha sonra hepsi bulundu