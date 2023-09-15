Malatya'da bir ilk gerçekleşti! 15 katlı 9 blok aynı anda patlayıcı ile yıkıldı Depremlerde ağır hasar alan Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

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İHA

6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verilirken, yüksek katlı binalar ise patlayıcı kullanılarak yıkılıyor.

Bugün de Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 11 bloklu Yeşilevler Sitesi’nin 9 bloğu, aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Dünyada bir ilk yapıldı

Dünyada ilk kez aynı aydan bu kadar çok binanın tek seferde patlatıldığı Malatya’da bu anı, yüzlerce vatandaş izledi.

15 katlı 9 bloğun patlatılması öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaya ve araç girişi yasaklandı

Site çevresindeki tüm ev ve iş yerleri de güvenlik gerekçesi ile boşaltılırken tüm yollar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Patlatma öncesi yine çevredeki camilerin hoparlörde de patlatma olacağı duyurularak sitelere yaklaşılmaması istenildi.

Patlamayı vatandaşlar ve site sakinlerinin yanı sıra kent protokolü de kendilerine ayrılan platformdan canlı olarak izledi.

110 kişilik güvenlik önlemi alındı

Deneme amaçlı olarak geçtiğimiz hafta 2 bloğu yıkılan Yeşilevler Sitesi’nin geri kalan 11 bloğun yıkımı öncesi konuşan Yıkım Firması Yetkilisi Hamit Avcı, 15 katlı tünel kalıp sistemi ile yapılan 9 bloğun tek seferde patlatılmasının dünyada bir ilk olduğunu da söyleyerek toplam 110 kişiden oluşan ekipleri ile tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Şehri toz bulutu kapladı

Alınan tüm tedbirlerin ardından 700 daireden oluşan 9 blok geri sayım yapılarak patlatıldı.

Büyük bir gürültü ile patlayan binaların ardından gökyüzünü toz bulutu sardı.

Şehrin birçok noktasından görülen patlama sonrası uzun süre toz bulutları çevreyi kaplarken 9 bloğun tamamının da sorunsuz şekilde yıkımın tamamlandığı belirtildi.

Kent genelinde 7 ve üstü yaklaşık 1400 binanın ağır hasarlı olduğu ve bu şekilde patlatma yöntemi ile yıkımlarına devam edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)