Malatya'da ehliyetsiz sürücü durağa çarptı: 4 yaralı

Otobüs durağına çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü Derviş C. ile yanındaki 3 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabaha karşı Malatya'daki Yavuz Selim Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz Derviş C. yönetimindeki 44 ACU 342 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çapıp, taklalar attı.

Kazada, araçta sıkışan Derviş C. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

























