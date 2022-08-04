Malatya'da engelli çiftin aşkı, engel tanımadı

İşitme engeli bulunan İnan ile fiziksel engeli olan Yağmur, 7 yıl önce kursta tanışarak dünyaevine girdi. Çift, nikah masasında "Yeter ki engeller yürekte olmasın" mesajı verdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki İnan Ardıç ile 32 yaşındaki Yağmur Peşket, 7 yıl önce Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık kursunda tanıştı.

Uzun yıllar birlikte olan çift, bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Fiziksel engeli bulunan damat İnan ile gelin Yağmur, bütün engelleri aşarak nikah masasına oturdu.

Evliliğe adım atmanın mutluluğunu yaşayan çift, nikahın ardından duygusal anlar yaşadı.

"Yeter ki engeller yürekte olmasın"

Her an el ele olan çiftin mutlulukları davetlilere de duygusal anlar yaşattı.

Dünyaevine giren çift, nikah töreni sonrası evliliklerine önyargıyla bakan kişilere, "Yeter ki engeller yürekte olmasın." dedi.

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Şeyh Edebali'nin sözü hatırlatıldı

Çift, Şeyh Edebali’nin bir sözünü hatırlatarak, “Nasibinde varsa, iki dağın altında bile olsa gelip seni bulur. Nasibinde yoksa iki elinin arasında olsa da elinden kaçar.” dedi.

"Lütfen önyargılı olmayın"

Çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Yağmur Peşket, “Özel gereksinimli kişilere değil de onların çevresindekilere vermek istediğim bir mesajım var. Lütfen önyargılı olmayın. Onlar kendilerine inanıyor ve güveniyorsa, zaten başarabileceklerini düşündükleri için o yola girerler. Bu konuda onları anlamaya çalışın ve destek olun. Yeter ki engel yüreklerde olmasın. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de teşekkür ediyorum.” dedi.

"Mağdur durumda olan insanlarız ama çok mutluyuz"

Damat İnan Ardıç ise insanların önyargılı olmaması gerektiğini ifade ederek, "Kalpler ve gönüller birleştikten sonra mutluluk her zaman olur. Nasibiniz dağın altında da olsa gönüllerimiz birleşti. Rabbime şükürler olsun. İkimiz de mağdur durumda olan insanlarız ama çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin.” diye konuştu.