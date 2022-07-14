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- Maltepe kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası kamerada
Maltepe kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası kamerada
Yol verme nedeniyle tartışma yaşayan kadın ve erkek sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, kamera ile kaydedildi.
- 14.07.2022 - 15:47
- Güncelleme : 14.07.2022 - 17:44
İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma ortalığı karıştırdı.
Otomobillerinden inen sürücüler, sözlü tartışma yaşadı.
Bir süre sonra erkek sürücü kadın sürücünün üzerine yürümeye başladı.
Birbirlerine bağırıp küfrettiler
Kadın sürücü de karşı tarafın üzerine yürüyünce sesler yükseldi.
İHA’nın haberine göre; birbirine bağıran taraflar arasında küfürler havada uçuştu.
Vatandaşlar araya girdi
İki taraf da birbirine saldırmaya çalışırken, olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Taraflar, bir süre sonra otomobillerine binip bölgeden ayrıldı.
Olaydan geriye, cep telefonu ile çekilmiş görüntüler kaldı.
Maltepe kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası kamerada VİDEO