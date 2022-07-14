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Maltepe kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası kamerada

Maltepe kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası kamerada

Yol verme nedeniyle tartışma yaşayan kadın ve erkek sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, kamera ile kaydedildi.