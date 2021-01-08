Maltepe'de Didem Mengü'yü öldüren katilin cezası

Maltepe'de, Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan sanık Abdulsalem Günay, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Abdulsalem Günay, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Günay'ın avukatları ile Didem Mengü'nün ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Didem Mengü'nün ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti.

Avukatlar, sanık Günay'ın olaydan sonra Didem Mengü'ye ait telefonu, arabayı ve bisikleti kullandığını hatırlatarak, sanık hakkında yağma veya hırsızlık suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

"ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Abdulsalem Günay, "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım." dedi.

Sanık Günay'ın avukatları, müvekkillerine gelen mesaj üzerine tarafların tartıştıklarını, Didem Mengü'nün müvekkiline fiili saldırıda bulunduğunu öne sürerek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraatine karar verilmesini istedi. Avukatlar, ceza verilmesi durumunda da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"BENİM DE HAYATIM MAHVOLDU"

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Günay, "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu." dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Günay'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

İNDİRİM YAPILMADI

Yargılama aşamasında davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe gösteren mahkeme heyeti, Günay'ın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olaydan sonra Didem Mengü'nin bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan Günay hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda 30 yaşındaki Didem Mengü, sevgilisi olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Abdulselam Günay tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü.

Mengü'nün cansız bedenini bir bavula koyan Abdulselam Günay, cesetle evde iki gün geçirdikten sonra polise teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti.

Didem Mengü'nün son görüntüleri VİDEO